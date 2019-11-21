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Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı.

Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü ve bir göçmen hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Keşan ilçesi Dörtyol mevkiinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 34 HN plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araçta 6 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Kaçan sürücü ise, çevrede bulunan bir alışveriş merkezinin yakınlarında yaralı olarak yakalandı. 6 kaçak göçmen ve sürücü, tedavileri yapılmak üzere Keşan Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı bir göçmen ve sürücünün tedavilerine devam ediliyor.

Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı

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