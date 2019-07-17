Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu kapalı kasa minibüsün şoförü, polisin 'dur' ihtarından kaçarken kaza yaptı. Minibüste bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmenden 5'i yaralandı. Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli ise aracı bırakıp, kaçtı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 34 DE 0847 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç sürücüsü kaçarken, polis ekipleri de kovalamaya başladı. Aşırı hızlı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Minibüsün şoförü ile yanında bulunan bir kişi araçtan inerek hızla olay yerinden kaçtı.

Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde minibüsün içinden Yunanistan'a kaçak geçmek için sınıra götürüldüğü belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistanlı 37 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Koltukları sökülmüş ve içine tıka basa doldurulan göçmenlerden 5'i hafif yaralandı. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ORGANİZATÖRLER KAÇTI

Kaçak göçmenleri Yunanistan sınırına götüren ve polisten kaçan minibüste bulunan biri şoför 2 organizatör, kaza yaptıktan sonra aracı bırakıp kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.