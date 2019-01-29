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Kaçak göçmenleri Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 organizatöre tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 19:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalanırken, onlara kılavuzluk yapan, 1'i Suriye uyruklu 2 organizatör ise gözaltına alındı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalanırken, onlara kılavuzluk yapan, 1'i Suriye uyruklu 2 organizatör ise gözaltına alındı. Organizatörler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin taşındığı otomobilin, Tekirdağ'dan ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobilin sürücüsü, Malkara- Tekirdağ yolunda durduruldu. Otomobilde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek istediği belirlenen Afganis 3 kaçak göçmen ile onlara kılavuzluk yapan, 1'i Suriye uyruklu 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Civan Sadun (37) ile Nurettin Taş (35) gözaltına alındı. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

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