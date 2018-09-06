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Kaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarında gitmek isterken lastik bot ve fiber tekneleri su alan 2 ayrı gruptaki toplam 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarında gitmek isterken lastik bot ve fiber tekneleri su alan 2 ayrı gruptaki toplam 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bodrum'da da 8 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kurtarma operasyonu, salı günü Dikili'de yapıldı. Denizköy açıklarında, içinde kaçakların bulunduğu lastik botun su aldığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 23.00'te yeri tespit edilen lastik bottaki 17'si Filistin, 7'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu toplam 29 kaçak göçmen kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alındı.
Sahil Güvenlik ekipleri, ikinci kurtarma operasyonunu ise dün saat 04.53'te, Çeşme'nin Ildır Körfezi'nde gerçekleştirdi. Kaçakların içinde bulunduğu fiber teknenin su aldığını öğrenen ekipler, yardım çağrısıyla bölgeye gitti. Teknedeki 7'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Türk ve 2'si Somali uyruklu 19 kişi kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kaçaklar kıyıya getirildi.
BODRUM AÇIKLARINDA DA OPERASYON
Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirdiği bir operasyonda, fiber teknede, 7'si Suriye ve 1'i Filistin uyruklu toplam 8 kaçak göçmeni yakaladı.
Yakalanan tüm kaçaklar kimlik tespiti işlemlerinin ardından İzmir ve Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetiştiKaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetiştiKaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetiştiKaçak göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

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