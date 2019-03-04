Kaçak göçmenlerin minibüsü ile diyaliz merkezinin aracı çarpıştı: 22 yaralı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile diyaliz tedavisi gören hastaların taşındığı minibüs, kar yaşığı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada Pakistanlı 20 kaçak göçmen ile sürücüler yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Adilcevaz- Erciş yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Adilcevaz yönüne giden ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmeni taşıyan Yavuz Taştan yönetimindeki 04 D 6362 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Mecit Orak'ın kullandığı 04 P 6264 plakalı diyaliz tedavisi görenlerin taşındığı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler ile 20 kaçak göçmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Yavuz Taştan, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan kaçak göçmenlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



