Kaçak Göçmenlerin Sayılmaması Girişimine Mahkeme Engeli

Başkan Donald Trump’ın kaçak göçmenlerin Kongre’deki sandalye sayıları belirlenirken dikkate alınmasını önleme girişimi mahkeme engeline takıldı. Başkan’ın 21 Temmuz tarihli kararnamesi 38 eyalet, şehir, ilçe ve çok sayıda kar amacı gütmeyen göçmen hakları kuruluşu tarafından mahkemeye taşınmıştı. Üç yargıçtan oluşan kurul kararnameyi yasaya aykırı buldu. Kurulun kararı yönetim tarafından temyiz için Anayasa Mahkemesi’ne götürülebilecek. Uygulamaya karşı çıkanlar, bunun milyonlarca kişinin nüfus sayımına dahil edilmesini önleyeceğini ve California, Teksas, New Jersey gibi eyaletlerde bazı Temsilciler Meclisi üyelerinin koltuklarını kaybetmesine neden olacağını söylüyor. Trump yönetimi, ABD’de sadece yasal olarak bulunan kişilerin federal politikalarda söz sahibi olması gerektiğini belirtiyor. Trump’ın imzaladığı kararnamede, ‘‘Ülkede yasadışı olarak bulunan yabancıların seçim bölgelerinin belirlenmesi sürecinde nüfusa dahil edilmesi, Kongre’de normalden iki ya da üç daha fazla sandalyenin bu bölgelere gitmesiyle sonuçlanabilir’’ ifadeleri kullanılmıştı.

Kurul 86 sayfalık karar metninde, Başkan’ın bu kararıyla Kongre’nin kendisine verdiği yetkiyi aştığını belirtti. Mahkeme, kararında, Amerika sınırları içinde yaşayan yasadışı yabancıların da ‘‘kişi’’ olarak değerlendirildiği ve nüfus sayımına katılmaları gerektiğini belirtti. Bir yıl önce de Anayasa Mahkemesi, yönetimin nüfus sayımına vatandaşlık sorusunun eklenmesi çabalarını engellemişti. Demokratlar ve göçmen haklarını savunan aktivistler, oy verme hakkına sahip olmayan kaçak göçmenlerin nüfus sayımına dahil edilmesinin, seçimle göreve gelen liderlerin, okul, çöp toplama gibi kamu hizmetlerinden faydalanan herkesi temsil etmesini sağladığı görüşünde. ABD’de seçim bölgelerinin yalnızca vatandaş olanlara göre çizilmesinin, bölgelerin eyalet düzeyinde belirlenmesi açısından yasal olabileceği belirtiliyor. Ancak ABD Anayasası, Temsilciler Meclisi’ndeki sandalyelerin 50 eyalete dağıtılması sürecinde her eyalette yaşayan kişi sayısının tamamının temel alınması gerektiğini açıkça belirtiyor.