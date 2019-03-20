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Kaçak Hint milyarder Londra'da tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:12 | Son Güncelleme

Hindistan'daki bir bankayı 2 milyar dolar dolandırmakla suçlanan Nirav Modi'nin kefalet talebi reddedilerek, tutuklanmasına karar verildi

LONDRA (AA) - Dolandırıcılıkla suçlanan ve Hindistan'ın iade talebi üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'da gözaltına alınan kaçak Hint milyarder Nirav Modi'nin kefalet talebi reddedildi.

Londra'da görülen duruşmada, hakim Marie Mallon, Hint milyarder Modi'nin kefalet talebini reddederek, tutuklanmasına karar verdi. Hakim, karara gerekçe olarak Modi'nin elindeki para sayesinde kaçma ve sonraki duruşmalara katılmama riskini gösterdi.

Dizayn ettiği mücevherleri Hollywood yıldızları tarafından takılan Modi, Hindistan'ın "en büyük bankacılık sahtekarlığı" olan Pencap Ulusal Bankasının (PNB) 2 milyar dolar dolandırılmasının baş şüphelileri arasında yer alıyor.

Hindistan'ın İngiltere'den iadesini istediği Modi, geçen hafta İngiliz basını tarafından Londra'da görüntülenmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Telegraph gazetesi, Modi'nin aranmasına rağmen İngiltere'de banka hesabı açabildiği, kendisine ulusal sigorta numarası verildiği ve aylık kirası 16 bin sterlin olan bir apartmanda yaşadığını yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Hindistan ingiltere Londra Nirav Modi

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