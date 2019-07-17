Kaçak İçki Ölümleri Meclis Gündeminde

Son bir ay içerisinde artan ölüm ve rahatsızlanma vakaları konuyu parlamentoya taşıdı. CHP Adana Milletvekili Şevkin, önergede şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de bir ay içinde 16 kişi sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de görme yeteneğini kaybetmiştir. Görme yeteneğini kaybeden kişinin tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi doktorları, metil alkolün 20 mililitresinin dahi hastayı kör edebildiğini ve öldürebildiğini, ciddi sakatlıklara neden olabildiğini belirtmiştir. Ayrıca Balcalı Hastanesi başta olmak üzere civar illerde de kaçak ve sahte içki nedeniyle tedavi altında olan hastaların olduğu bilinmektedir. Konunun ciddiyeti ortadadır ve meclis bir an önce harekete geçmelidir.”

Son olarak Salı günü 2 kişi daha Adana ve Mersin’de metil alkol zehirlenmesi sebebiyle öldü. Metil alkol kullanımı, kaçak içki yapanların ucuz ve kolay bulunabilir olması sebebiyle sık sık başvurduğu bir yöntem. İçki yapımında kullanılan etil alkolün aksine, az miktarda kullanımı bile körlük ya da ölümle sonuçlanabiliyor.

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“Vergi artışı merdiven altı piyasayı harekete geçiriyor”

Şevkin, kaçak ve sahte içkiye bağlı ölümlerdeki artışı alkole yönelik yüksek vergilendirme politikasına bağladı. Önergede şu ifadeler yer aldı: "Fiyat yüksekliği, vergi artışı merdiven altı piyasayı harekete geçiriyor. Özellikle geliri düşük vatandaşlarımızın ölümüne ve hayatta kalanların ise görme yeteneklerini kaybetmesinin yanı sıra ciddi sağlık sorunlarına neden olan kaçak ve sahte içki vakalarının önlenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca bazı turizm bölgeleri, eğlence yerleri ve metropol illerde kaçak ve sahte içki pazarının arttığına yönelik ciddi endişeler yaşanıyor.”

“Kaçakçıyı ödüllendirip içeni cezalandırıyorsun”

Mersin Tabip Odası da konuyu geçen hafta gündeme taşımış ve vergi politikasının yanlış olduğunu savunmuştu. VOA Türkçe’ye konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, bu politikayla kaçakçının ödüllendirilip içenin cezalandırıldığını ileri sürdü: “Resmen facia denilebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Yapılan bilimsel araştırmalar var; ne kadar pahalı satarsanız satın alkolün tüketimi azalmıyor. Ancak işte böyle kaçak yollara giriyor insanlar. Daha ucuza nasıl bulabilirimin peşinden koşuyorlar. Bu anlamda vergileri arttırmanın, içkiyi pahalandırmanın bir çözüm olmadığını, tüketimi azaltmadığını aksine arttırdığını ve kaçak içki alımına doğru yönlendirdiğini vurgulamaya çalıştık. Çukurova insanının alkolle arası iyidir. Fırsatçılar buralarda ‘Ben çok daha ucuza alkol yapıyorum.' diyerek bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Kaçakçayı asla cezalandırmıyorsun; kaçakçıyı ödüllendiriyorsun bu yöntemle. Ama içeni cezalandırıyorsun, çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz.”

Antmen, içki ve kaçak içkinin zararlarıyla ilgili doğru politikaların eğitimden geçtiğini söylüyor: "Etil alkolün dahi fazla alındığında vücuda çok ciddi zararları vardır. Yani siz bunun eğitimini vereceksiniz, bu bir. İki; etil alkol-metil alkol ayrımını insanlara öğreteceksiniz.”

