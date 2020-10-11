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Kaçak içki operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından tekel bayilerine yapılan eş zamanlı kaçak içki operasyonunda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 adet sikke ele geçirildi.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte etil alkol satış izni bulunan marketlere kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından tekel bayilerine yapılan eş zamanlı kaçak içki operasyonunda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 adet sikke ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte etil alkol satış izni bulunan marketlere kaçak içki operasyonu düzenlendi. Kentte bulunan M.E ile A.İ.E.’ye ait tekel bayilerine yapılan eş zamanlı operasyonda, tarihi eser olarak değerlendirilen 9 adet sikke, 5 litrelik etil alkol, 2 adet alkol kiti, 2 adet 0.5 litrelik alkollü içki, 2 kilo 900 gram anason bitkisi ve 59 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.İ.E. isimli kişi hakkında 5607, 6136, 2863 Sayılı Kanun’a muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı.

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