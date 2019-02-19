Kaçak içki şüphelilerinden biri tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kaçak içki imalathanesine dönüştrülen eve polisin yaptığı baskında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen eve, pazar günü baskın yaptı. İmalathaneye çevrildiği ortaya çıkan evde alkol üretiminde kullanılan şişe, kapak, etiket ve jelatinden oluşan 6 bin 500 adet malzeme, 1300 sahte bandrol, bidonlar içinde 300 litre rakı, votka ve şarap, 130 litre şişelenmiş halde rakı, votka ve şarap, 150 litre etil alkol, ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek ve 4 şarjör ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan haklarında işlem yapılıp, serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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