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Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 21:00 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma tarafından bir çiftliğe düzenlenen drone destekli operasyonda, 1070 litre kaçak içki ve imalatında kullanılan 1500 litre şıra ele geçirildi, çiftlik sahibi M.K.

Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma tarafından bir çiftliğe düzenlenen drone destekli operasyonda, 1070 litre kaçak içki ve imalatında kullanılan 1500 litre şıra ele geçirildi, çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ergene ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen çiftliğe drone destekli operasyon düzenledi. Çiftlikte arama yapan ekipler, varillere doldurulmuş 1070 litre kaçak içki ve imalatında kullanılan 1500 litre şıra ile imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyonKaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyonKaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyonKaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon

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