HABER

Kaçak içki üretilen otelin sahibi ve müdürü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Jandarma baskınında otelin deposunda ve iki ayrı odada litrelerce alkol, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirilmesi olayıyla ilgili otel sahibi S.G.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Jandarma baskınında otelin deposunda ve iki ayrı odada litrelerce alkol, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirilmesi olayıyla ilgili otel sahibi S.G. ve otel müdürü İ.M.K. isimli şahıslar tutuklandı.
KOM Şube Müdürlüğü, Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Antalya’da Okurcalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde kaçak içki üretildiği tespit edildi. Araştırma sonucunda kaçak alkol üretilerek hem kendi otel bünyesindeki turistlere ve turizm bölgesindeki diğer otellere TAPDK belgesiz satışı yapılarak haksız kazanç elde edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Otelin depo bölümünde ve 104 ile 205 nolu odalarında yapılan aramada bidonlar ve şişelenmiş olmak üzere yaklaşık 600 litre kaçak alkol, çok sayıda boş şişe, 2 adet Sig sauer marka ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 46 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Ayrıca yapılan kontrollerde otelin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otel sahibi S.G. ve otel müdürü İ.M.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Kayıp çoban 6 gün sonra bulunduKayıp çoban 6 gün sonra bulundu
Kandil'de PKK hedefleri vurulduKandil'de PKK hedefleri vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.