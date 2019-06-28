Kaçak içki üretilen otelin sahibi ve müdürü tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Jandarma baskınında otelin deposunda ve iki ayrı odada litrelerce alkol, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirilmesi olayıyla ilgili otel sahibi S.G. ve otel müdürü İ.M.K. isimli şahıslar tutuklandı.

KOM Şube Müdürlüğü, Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Antalya’da Okurcalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde kaçak içki üretildiği tespit edildi. Araştırma sonucunda kaçak alkol üretilerek hem kendi otel bünyesindeki turistlere ve turizm bölgesindeki diğer otellere TAPDK belgesiz satışı yapılarak haksız kazanç elde edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Otelin depo bölümünde ve 104 ile 205 nolu odalarında yapılan aramada bidonlar ve şişelenmiş olmak üzere yaklaşık 600 litre kaçak alkol, çok sayıda boş şişe, 2 adet Sig sauer marka ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 46 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde otelin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otel sahibi S.G. ve otel müdürü İ.M.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

