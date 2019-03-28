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Kaçak içkiden öldüler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

Yalova’da iki kişi kaçak içkiden hayatını kaybetti.N.K.

Yalova’da iki kişi kaçak içkiden hayatını kaybetti.
N.K. ve K.B. isimli şahıslar bir tekel bayiinden alkol aldı. Şahıslar dün gece N.K’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evinde içki alemi yaptı. İki arkadaş, ev yapımı olduğu ileri sürülen içkiden zehirlendi. Zehirlenen N.K. ve K.B. hastaneye kaldırılarak yoğum bakım ünitesine alındı. Ancak şahıslar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Büfeci Mustafa A. ve iki çalışanı gözaltına alındı. Büfede yapılan aramada 41 pet alkol ve 68 pet üzerinde etiket olmayan, ispirtoya benzeyen malzeme ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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