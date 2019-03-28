Kaçak içkiden zehirlendiler

Yalova’da iki kişi kaçak içkiden zehirlendi.

N.K. ve K.B. isimli şahıslar bir tekel bayiinden ev yapımı alkol aldı. Şahıslar N.K’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evinde içki alemi yaptı. Zehirlenen N.K. yoğum bakıma kaldırılırken, durumu ağır olmayan arkadaşı hastanede tedavi altına alındı. Büfeci Mustafa A. ve iki çalışanı gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. Büfede yapılan aramada 41 pet alkol ve 68 pet üzerinde etiket olmayan, ispirtoya benzeyen malzeme ele geçirildi.

