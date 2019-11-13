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Kaçak içkiler kanepenin altından çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 15:03 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, bir iş yerine düzenlenen baskında kanepenin sandık bölümünde ve depolarda 305 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içkiler kanepenin altından çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, bir iş yerine düzenlenen baskında kanepenin sandık bölümünde ve depolarda 305 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezinde bulunan B.T.’ye ait büfede kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada kanepenin sandık bölümüne konulan kaçak içkiler görüldü. İş yerinde yapılan aramada 142 şişe değişik markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi. B.T.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda İstanbul’un Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 5 ayrı depoya yapılan baskınlarda 163 şişe içki, bandrol, etiket, kapak hologramları, kapak filesi ve şişeler üzerine yapıştırılan marka amblemlerinden ele geçirildi. Depolarda bulunan A.K., K.L. ve Z.Z. gözaltına alınarak Düzce’ye getirildi. 4 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaçak içkiler kanepenin altından çıktı

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