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Kaçak içkiye 9 bin 360, uyuşturucu sonrası araç kullanımına 15 bin 501 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:16 | Son Güncelleme

Isparta’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde kaçak içki, uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçak içkiye 9 bin 360, uyuşturucu sonrası araç kullanımına 15 bin 501 lira ceza

Isparta’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde kaçak içki, uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Bir kişiye kaçak içkiden 9 bin 360 lira ceza uygulanırken, 3 kişiye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisindeyken araç kullanmaktan 15 bin 501 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, kentte rutin yol kontrolü uygulaması gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 78 şişe kaçak içki, 19 gram eroin, 4 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Y.Ö.M. (32), İ.Ç. (26), B.K. (28), M.B.A. (21), İ.Ç. (19), M.O.K. (25), A.Ç. (46), A.Ö. (39) ve Y.Ç. (24) isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Aracında 78 şişe kaçak viski ele geçirilen şüpheliye 9 bin 360 lira idari para cezası uygulanırken, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullandıkları tespit edilen 3 şüpheliye ise 15 bin 501 lira para cezası kesildi. Şahısların 5 yıl süre ile sürücü belgelerine de el konuldu.
Isparta İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme, azim ve kararlılıkla çalışılmaya devam edilecektir” denildi.

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