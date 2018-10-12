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Kaçak içkiyle 2 vatandaşının ölümüne neden olan İranlı aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, bir apartman dairesinde, metil alkolden kaçak ürettip sattığı sahte içkilerle  2 İran vatandaşının ölümüne, 2 kişinin de görme yetilerini kaybetmesine neden olduğu belirlenen İran uyruklu Alireza Salahsmori M.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaçak içkiyle 2 vatandaşının ölümüne neden olan İranlı aranıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, bir apartman dairesinde, metil alkolden kaçak ürettip sattığı sahte içkilerle 2 İran vatandaşının ölümüne, 2 kişinin de görme yetilerini kaybetmesine neden olduğu belirlenen İran uyruklu Alireza Salahsmori M.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. İranlı'nın imalathane olarak kullandığı anlaşılan apartman dairesine düzenlenen operasyonda, çeşitli türlerde, metil alkolden üretildiği belirlenen 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Denizli'de geçen 28 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında İran uyruklu 4 kişi zehirlenme şüphelisiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İran uyruklulardan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Mortaza Mohammadi Kapourchali (35) ve Forzad Rahimi Kalouri (38) yamaşlarını yitirdi. Ölen iki İranlı'nın Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinde, metil alkolden zehirlenip, yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıktı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve metil alkolden görme yetilerini kaybettikleri belirlenen Alideza Marzzan (35) ve Mohammad Jahanidar'ın (26) da yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
ÜRETTİĞİ KAÇAK İÇKİLERİ KENDİ VATANDAŞLARINA SATMIŞ
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İranlılar'ın metil alkolden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. Polis, 2'si yaşamını yitiren 2'si de görme yetisini kaybeden 4 İranlı'nın içtikleri sahte alkollü içkileri yine kendi vatandaşları olan Alireza Salahsmori M.'den aldıkları tespit edildi. Ürettiği sahte içkileri, sadece kendi vatandaşlarına sattığı belirlenen Alireza Salahsmori M.'nin kaldığı ve sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen Pelitlibağ Mahallesi'nde bir apart dairesine, dün operasyon düzenlendi. Kapıyı kırarak eve giren polis, içeride metil alkolden kaçak olarak üretildiği belirlenen şişe, bidon ve plastik kaplar içinde yaklaşık 2 bin litre viski ve votka ile çeşitli içki türleri ve markalarına ait 100 etiket, içki üretiminde kulllanılan düzenekler ele geçirdi. Ele geçirilen sahte içkilere el konulurken, polis evde bulunamayan Alireza Salahsmori M.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Kaçak içkiyle 2 vatandaşının ölümüne neden olan İranlı aranıyorKaçak içkiyle 2 vatandaşının ölümüne neden olan İranlı aranıyorKaçak içkiyle 2 vatandaşının ölümüne neden olan İranlı aranıyorKaçak içkiyle 2 vatandaşının ölümüne neden olan İranlı aranıyor

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