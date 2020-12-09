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Kaçak iskambile 7 bin 70 TL ceza

09.12.2020 22:21 | Son Güncelleme:
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Kaçak iskambile 7 bin 70 TL ceza

Sivas’ta İl Umumi Hıfzıssıhha kurallarına aykırı olarak iskambil oynatan iş yerine toplamda 7 bin 70 TL para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre Sivas’ta Sularbaşı Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında iskambil oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, iş yerinde denetimde bulundu.

Sivas’ta İl Umumi Hıfzıssıhha kurallarına aykırı olarak iskambil oynatan iş yerine toplamda 7 bin 70 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta Sularbaşı Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında iskambil oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, iş yerinde denetimde bulundu. Yapılan denetimde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karalarına aykırı olarak işletmenin açık oldu, içeride 11 kişi bulunduğu, sigara içildiği ve iskambil oyunları oynandığı tespit edildi. İçerde bulunan 10 şahsa Kabahatler Kanunun 32. maddesine istinaden 392’şer TL iş yeri sahibine ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 7 bin 70 TL para cezası uygulandı.

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