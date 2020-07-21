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Kaçak kanguru Florida'da gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2020 15:45 | Son Güncelleme

Güney Florida'da perşembe sabahı bir kangurunun cüretkar kaçış girişimi, polisin asi hayvanı ele geçirmesiyle sona erdi.

Kaçak kanguru Florida'da gözaltına alındı

Haritanın aşağısından (Down Under; Birleşik Krallık'ta Okyanusya adaları için kullanılan bir tabir -çn.) gelen gezgin, Fort Lauderdale sokaklarında düşük hızlı ve zıplamalı bir kovalamacada polisi peşinden sürükledikten sonra gözaltına alındı.

Polis memurları saat 9.00 civarında halktan ihbar telefonları aldıktan sonra, Kuzeydoğu İkinci Cadde'nin 1300 numaralı blokunun yakınlarındaki olay mahalline hızla vardı.

Yakındaki helikopterlerden çekilen görüntülerde, öğle saatlerinde gözaltına alınmadan önce birkaç ekibin tüylü kaçağın çevresini sardığı görülüyor.

Boksta yetenekli oldukları bilinmesine rağmen, bu kanguru tutuklamaya direnmemiş gibi duruyor. Memur Robert Norvis, boynuna bir ip bağlayıp ekip arabasının arkasına soktukları erkek kangurunun "çok arkadaş canlısı" olduğunu söyledi.

Yerel 10 News kanalına konuşan Norvis, şu ifadeleri kullandı:

26 yıldır polis memuruyum. Yılan ve piton ihbarları almıştım, belki timsah ihbarı bile, ama hiç buralarda kanguru duymamıştım.

Avustralya'ya özgü kanguru gibi egzotik hayvanlar Fort Lauderdale'de yasal değil. Fakat yerel haberler, kayıp keseli hayvanın evcilleştirilmiş kanguruya evcil hayvan olarak bakan bir bölge sakinine ait olduğunu bildirdi.

Polis, Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nun incelemelerde bulunup kanguruyu başka bir yere götürdüğünü söyledi. Belgesiz göçmenin sınır dışı edilip edilmeyeceği bilinmiyor.

Fort Lauderdale egzotik hayvanlara izin vermese de Florida yasaları Sınıf III egzotik hayvanlar kategorisine giren kanguru gibi bir hayvanın uygun izinle eyalette tutulmasına izin verebilir.

Polis Çavuşu Sienna Greenlaw, komisyon soruşturması tamamlanana kadar, isimsiz kaçağın at ahırlarındaki parmaklıklar ardında kalacağını söyledi.


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