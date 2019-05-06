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Kaçak Katalan siyasetçiler AP seçimlerinde aday olabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

Madrid Mahkemesi, kaçak Katalan siyasetçilere getirilen AP seçimlerinde aday olma yasağını kaldırdı

MADRİD (AA) - İspanya'da Madrid Mahkemesi, aralarında eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu, yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilerin 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olma yasağını kaldırdı.

İspanya'da Merkez Seçim Kurulu (JEC) tarafından getirilen, kaçak Katalan siyasetçilerin AP seçimlerinde aday olma yasağına yapılan itiraz, Madrid Mahkemesi'nde görüşüldü. Mahkeme, yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilerden Carles Puigdemont, Antoni Comin ve Clara Ponsati'nin AP seçimlerinde aday listesinde olmasını engelleyecek herhangi bir durumun olmadığına karar verdi.

Buna göre kaçak Katalan siyasetçiler, AP seçimlerinde aday olabilecek.

JEC'in "İspanya'da ikamet olarak gösterdikleri yerde oturmadıkları" gerekçesiyle kaçak Katalan siyasetçilere getirdiği aday olma yasağına, Puigdemont, Comin ve Ponsati itiraz etmişti. İlk olarak Savcılık yasağın kalkmasını talep etmiş, ardından da Yüksek Mahkeme kararı verecek yer olarak Madrid Mahkemesini göstermişti.

Katalonya özerk yönetim parlamentosunun 27 Ekim 2017'de aldığı tek taraflı bağımsızlık kararının ardından yurt dışına kaçan 6 Katalan siyasetçiden 3'ü olan Puigdemont, Comin ve Ponsati, "Katalonya için Birlik" (Junts) partisi tarafından AP seçimlerinde ilk üç sırada aday gösteriliyor.

Söz konusu Katalan siyasetçilerin AP'ye parlamenter olarak seçilmelerine kesin gözüyle bakılırken seçimin ardından Madrid'e gelerek mazbatalarını alma süreçleriyle ilgili, İspanya topraklarında haklarında arama ve tutuklama emri olmasından kaynaklanan belirsizlikler bulunuyor.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Yüksek Mahkeme'deki yargılanma süreci devam ederken, tutuklu yargılanan sanıklardan 5'i 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerde milletvekili veya senatör seçildi.

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