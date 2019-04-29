Kaçak Katalan siyasetçilere AP seçimlerinde aday olma yasağı

MADRİD (AA) - İspanya'da Merkez Seçim Kurulu (JEC), aralarında eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilerin 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday gösterilemeyeceğini açıkladı.

Sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve Vatandaşlar (C's) partisinin yaptığı itiraz üzerine toplanan JEC, yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilerden Carles Puigdemont, Antoni Comin ve Clara Ponsati'nin isimlerinin AP seçimlerinde aday listelerinden çıkarılması kararını aldı.

Katalonya özerk yönetim parlamentosunun 27 Ekim 2017'de aldığı tek taraflı bağımsızlık kararının ardından yurt dışına kaçan 6 Katalan siyasetçiden 3'ü olan Puigdemont, Comin ve Ponsati, "Katalonya için Birlik" (Junts) partisi tarafından AP seçimlerinde ilk üç sırada aday gösterilmişti.

Junts partisi, Merkez Seçim Kurulunun kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Carles Puigdemont'un avukatı Gonzalo Boye de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel seçimlerde bağımsızlıkçıların zaferi sonrasında Merkez Seçim Kurulu yeni bir zaferi durdurmak için Carles Puigdemont'u AP seçimlerinin dışında bırakma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

İspanyol yargısından kaçan Katalan siyasetçiler hakkında ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor.

