Kaçak kazdıkları tünelde yakalandılar

Karaman'da 5 kişi kaçak kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Zengen köyünde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.G, S.K, O.Y, A.O. ve U.G'yi define aramak için kazdıkları tünelde suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yaklaşık 15 metrelik tünel kazdıkları tespit edildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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