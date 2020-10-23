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Kaçak kazı için araştırma yaparken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde kaçak kazı yapmak için araştırma yapan 3 kişi çok miktarda malzeme ile birlikte yakalandı.İlçenin Başkurt mahallesinde Köyarkası mevkiinde A.K.

Kaçak kazı için araştırma yaparken yakalandılar

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde kaçak kazı yapmak için araştırma yapan 3 kişi çok miktarda malzeme ile birlikte yakalandı.
İlçenin Başkurt mahallesinde Köyarkası mevkiinde A.K. isimli şahsa ait arazide S.S., M.G. ve M.Ö. isimli şahıslar, bakır çubuklar ile kaçak kazı yapmak için araştırma yaptıkları esnada Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların üstünde ve araçlarında yapılan aramada; mezar yeri tespitine yarayan 2 adet bakır çubuk, 2 adet derinlik ölçme aleti, 1 adet kalibrasyon cihazı, 1 adet batarya ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 35 adet dolu fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgisi bulunan şüpheliler hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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