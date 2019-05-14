Kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü

Antalya’da kaçak kazı yapan grubun zirai tarım ilacından imal ettiği patlayıcı infilak etti. Olayda bir kişi olay yerinde öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya’ya 22 kilometre uzaklıkta bulunan Doyran Mahallesi’de bir grup kaçak kazı çalışması yapmak istedi. Edinilen bilgiye göre Pazartesi gecesi saat 23.45 sıralarında Doyran mahallesi Saklıkent kara yolunun 20 kilometresinde bulunan Manastır mevkinde patlama sesi meydana geldi. Alınan ihbar üzerine olay yerine Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığından çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada, 6 erkek şahısın bir süredir bölgede kaçak kazı için kesif yaptıkları ortaya çıktı.

Kaçak kazı yapmak isteyen grup, olay bölgesinde patlayıcı madde kullandıkları sırada patlamanın etkisi ile Tevfik Sabuncular olay yerinde hayatını kaybetti, K.G. ise yaralandı. Yaralı, patlama alanından alınarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Grubun zirai tarım ilacından patlayıcı imal ettikleri ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan İ.E. Y.K. A.B. ve Y.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

