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  4. Kaçak kazı yapan 14 kişiye suçüstü: 9 bin 900 lira korona cezası kesildi

Kaçak kazı yapan 14 kişiye suçüstü: 9 bin 900 lira korona cezası kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kırklareli’de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 14 kişi suçüstü yakalandı.

Kırklareli’de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 14 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan 4 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 900 TL para cezası kesildi.
Kırklareli’nin Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 köyde kazı yapıldığını ihbarını alarak harekete geçti. Düzenlenen operasyonda U.Ç., A.İ., A.Y., S.A., G.B., S.A. ve Ö.G., U.Ç., A.İ., M.A., M.D., K.V., K.Ç., H.K. isimli toplamda 14 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların kaçak kazıda kullandığı malzemelere de el konulurken, şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 900 TL para cezası kesildi.

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