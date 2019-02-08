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Kaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, çalışma yaptıkları kuyu içinde jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı

Fatih TURAN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, çalışma yaptıkları kuyu içinde jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaykara ilçesi Çambaşı Mahallesi kırsalında define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede derin kuyu oluşturulduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, kuyu içinde kazı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanında yapılan aramada, kazıda kullanılan elektrikli hilti, jeneratör, patlatmada kullanılan barut, kazma, kürek ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandıKaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandıKaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandıKaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı

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