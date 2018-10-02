Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğanşehir ilçesinin Sürgü Mahallesi Kurudağ mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye giden ekiplerce, 3 kişi izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Alanda yapılan incelemede define aradıkları belirlenen şüphelilerin 3 metre çapında 6 metre derinliğinde çukur kazdıkları, çukuru aydınlatmak için de jeneratör kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin kullandıkları jeneratör, kürek, kazma, balyoz, çekiç, el testeresi ve levye ile diğer malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

