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Kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 13:56 | Son Güncelleme

SİNOP'un Boyabat ilçesi Büyük Karaağaç köyü kırsalında, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -SİNOP'un Boyabat ilçesi Büyük Karaağaç köyü kırsalında, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Karaağaç köyünde dedektörle kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan, A.O., K.O ve B.D.'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Kazı yapılan alanda, define aramak için kullanılan 1 detektör cihazı, 3 kazma, ve 2 kürek ele geçirilirlen, gözaltına alınan şüpheliler de sorgusulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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Kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü

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