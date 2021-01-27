Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Samsun’da define aramak için kaçak olarak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Asarcık ilçesinin Koşaca Mahallesi’nde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri define aramak için izinsiz kazı yapıldığını ihbarı üzerine T.A., Ö.Ş., S.G. ve S.B.’nin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Söz konusu şahıslar jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazı alında kullandıkları 1 adet altın arama dedektörü, 1 balyoz, 2 adet kazma, 2 kürek, 1 keser, 1 balta, 2 demir murç, 2 adet bakır çubuk ve 1 adet el dürbünü ele geçirdi. İfadeleri alınan T.A., Ö.Ş., S.G. ve S.B. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

