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Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:12 | Son Güncelleme

Mersin’de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Mut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksu Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Mut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksu Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, belirlenen bölgeye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 4 kişi suçüstü yakalanırken, şahıslarla birlikte 1 akü, 1 kürek, 1 balyoz, 2 murç, 1 kazma, 1 çapa aleti, 1 keser, 1 elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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