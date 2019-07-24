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Kaçak Kazı yapan definecilere suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Balıkesir Erdek ilçesinde Arkeolojik Sit alanı içinde kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına gelen bilgi üzrenine Hamamlı mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan 1.

Kaçak Kazı yapan definecilere suçüstü

Balıkesir Erdek ilçesinde Arkeolojik Sit alanı içinde kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına gelen bilgi üzrenine Hamamlı mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit alanında yapılan kontrolde, H.G. ve Ö.E. isimli şahıslar 2 adet detektör ve 2 adet kazma ile birlikte yakalandı. Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak H.G. ve Ö.E. gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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