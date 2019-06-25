HABER

Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çağlayancerit İlçesi Engizek Mahallesi Zorkun yaylası yakınlarında izinsiz kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çağlayancerit İlçesi Engizek Mahallesi Zorkun yaylası yakınlarında izinsiz kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı. Şahıslar, V.K. (28) A.O. (35) A.İ.(28) N.G. (34) yanlarında kullandıkları ekipman olarak; 1 adet ahşap saplı keser, 1 adet testere, 1 adet kazma, 1 adet kayaları yerinden oynatmak için kullandıkları manivela demiri, 1 adet kürek, 1 adet kova, 1 çift eldiven, 2 adet bakır çubuk ile çalışma esnasında bulundu.
Yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde, 10-12 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde iki adet çukur kazdıkları tespit edilen şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Yangında hayvanlar telef olduYangında hayvanlar telef oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.