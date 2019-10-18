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Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

SİNOP’un Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, tarihi değer taşıdığı tespit edilen objelerle birlikte suçüstü yakalandı.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erfelek ilçesinde iş makinesi yardımıyla tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü

Esra AKSU/ ERFELEK (Sinop), (DHA)- SİNOP’un Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, tarihi değer taşıdığı tespit edilen objelerle birlikte suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erfelek ilçesinde iş makinesi yardımıyla tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede iş makinesinin yanı sıra çeşitli kazı aletleri ile tarihi eser aramak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi, suçüstü yakaladı. Kazıda bulunan Roma dönemine ait çanak, çömlek ve gözyaşı damlalıklarına el konulurken, sorgusu tamamlanan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
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Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstüKaçak kazı yapan şahıslara suçüstü

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