Kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıaşıklar Mahallesi'ndeki doğal sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, M.Ç. (29) ve U.S'yi (43) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan dedektör, dinamit lokumu, hilti, akü, el feneri, kazma ve kürek gibi aletlere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklandı, U.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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