HABER

Kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

Kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıaşıklar Mahallesi'ndeki doğal sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, M.Ç. (29) ve U.S'yi (43) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan dedektör, dinamit lokumu, hilti, akü, el feneri, kazma ve kürek gibi aletlere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklandı, U.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERArapça için çok çalışmam gerektiArapça için çok çalışmam gerekti
İslahiye'de Türk semenderi görüldüİslahiye'de Türk semenderi görüldü
Doların turşusunu kurdularDoların turşusunu kurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akseki Antalya Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Doların turşusunu kurdular!

Doların turşusunu kurdular!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.