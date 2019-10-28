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Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde koruma altındaki sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Musabeyli ilçesinde koruma altındaki sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, başka bir suçtan arandığı için tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçeye bağı Dorucak köyünde koruma altındaki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede drone kullanarak yaptığı araştırmada kaçan kazı yapan 4 şüphelinin olduğunu belirledi. Kaçak kazı yapan operasyon düzenleyen ekipler M.B., S.K., İ.M. ve A.C.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. başka bir suçtan arandığı için çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

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