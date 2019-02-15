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Kaçak kazı yapanlara suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 14:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kozağacı Mahallesi Ören yeri mevkiinde bulunan 1.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kozağacı Mahallesi Ören yeri mevkiinde bulunan 1. derece arkeolojik sit kalıntı antik yerleşim alanında kaçak kazı yapan A.S, F.K, İ.B.’yi suçüstü yakaladı. Şahıslar, 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten gözaltına alındı.
Şahıslar kaçak kazıda kullandıkları 2 adet kazma, 2 adet kürek, 4 adet demir boru, 1 adet testere, 4 adet bölgeden alınan numune taş, 2 çift eldiven, 1 adet fener,2 adet kova,4 adet inşaat demiri,1 adet malına demiri ele geçirildi.
A.S, F.K, İ.B. çıkarıldıkları Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

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