HABER

Kaçak kazı yaparak sikke ile antika bulan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 20:36 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, 1’inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak 11 adet sikke ile 4 adet antika metal obje bulan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaçak kazı yaparak sikke ile antika bulan 2 kişi yakalandı

Taygun ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, 1’inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak 11 adet sikke ile 4 adet antika metal obje bulan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki 1’inci derece arkeolojik sit alanı olan bölgeden ellerinde kazma ve kürekle indikleri tespit edilen O.K. ile M.O.’yu şüphe üzerine durdurdu. Yapılan sorgulamanın ardından şüphelilerin bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Bölgeyi kontrol eden ekipler, O.K. ve M.O.’nun kazı esnasında kullandıkları dedektör ile kazıda çıkarttıkları 11 adet sikke ve 4 antika metal obje buldu. Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kazıda bulunan sikke ile metal objelere el koydu.

FOTOĞRAFLI

Kaçak kazı yaparak sikke ile antika bulan 2 kişi yakalandı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Evdeki şok görüntü polis baskınıyla ortaya çıktıEvdeki şok görüntü polis baskınıyla ortaya çıktı
Çorapçı kılıklı hırsızlık şüphelileri tutuklandıÇorapçı kılıklı hırsızlık şüphelileri tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.