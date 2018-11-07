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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

KAHRAMANARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Kale Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma çalışma başlattı. Ekipler, inceleme sonunda Öküztaş bölgesinde Murat D., Ahmet Ş., İlyas G. ve Süleyman G.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 1 metre uzunluğunda kazı yapıldığı tespit edilen şüphelilerle birlikte dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan Murat D., Ahmet Ş., İlyas G. ve Süleyman G., götürüldükleri jandarmada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

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