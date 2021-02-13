HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

13.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı ihbarı sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Namazgah Köyü’nde kaçak kazı operasyonu yapıldı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı ihbarı sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Namazgah Köyü’nde kaçak kazı operasyonu yapıldı. Alınan bilgi sonrası yapılan operasyonda A. Ç. (47 E), D. G. (48 E), E. A. (55 E) ve E.A. (47 E) isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapmak için metal arama detektörüyle birlikte yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 1 adet metal arama dedektörüne el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Böyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyorBöyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor
07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı

Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Koronavirüse rağmen açık olan masaj salonuna baskın! Böyle yakalandılar

Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dönemi, dizi oluyor

Gaffar Okkan dönemi dizi oluyor

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

75 yıllık bakkalcı böyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

Böyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.