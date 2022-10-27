Kaçak kazıya, polis suçüstü yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi’nde KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalara istinaden yapılan operasyon ile kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan tespitlerde, 2 adet jeneratör, 1 adet hava kompresörü, 5 adet muhtelif uzunluklarda havalandırma borusu, 3 adet farklı uzunluklarda merdiven, 1 adet testere, 1 adet çekiç, 1 adet pense, 2 adet hilti, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet çapa ve çok sayıda muhtelif uzunluklarda elektrik kablosu ele geçirildi. N.Y. ve M.D. isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

