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Kaçak kazıya, polis suçüstü yaptı

27.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi’nde KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalara istinaden yapılan operasyon ile kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Kaçak kazıya, polis suçüstü yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi’nde KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalara istinaden yapılan operasyon ile kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan tespitlerde, 2 adet jeneratör, 1 adet hava kompresörü, 5 adet muhtelif uzunluklarda havalandırma borusu, 3 adet farklı uzunluklarda merdiven, 1 adet testere, 1 adet çekiç, 1 adet pense, 2 adet hilti, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet çapa ve çok sayıda muhtelif uzunluklarda elektrik kablosu ele geçirildi. N.Y. ve M.D. isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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Aydın

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