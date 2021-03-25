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Kaçak kazıya suçüstü

25.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 1.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 1. derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi’nde dün akşam saat 21.00 sıralarında 1. derece sit alanı olduğu değerlendirilen bölgede kaçak kazı ve arama yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri şüpheli şahıslar F.Y. (40), C.D. (50), E.S. (44) ve R.E.’yi (53) arama ve kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Olay yerinde bulunan 1 adet kulaklık, 1 adet matkap, 1 adet matkap şarj cihazı, 2 adet lityum batarya, 1 adet ışık kaynağı, 1 adet demir çekiç, 1 adet levye, 2 adet demir hurç, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dedektöre ait çapa, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet manivela demir ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan olan F.Y. isimli şahsın 45 UA 9633 plakalı araç ile gözcülük yaptığı tespit edilirken, araçta yapılan aramada 1 adet metal dedektörü, bu dedektöre ait olduğu değerlendirilen 2 adet dedektör başlığı ve 1 adet ara kablolu çoklu priz ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanırken, şüpheli 4 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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