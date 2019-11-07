HABER

Kaçak keklik avcısına 3 bin 304 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:26 | Son Güncelleme

ISPARTA'da canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı belirlenen kaçak avcıya, 3 bin 304 lira ceza uygulandı.

Kaçak keklik avcısına 3 bin 304 lira ceza

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı belirlenen kaçak avcıya, 3 bin 304 lira ceza uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin kontroller sırasında 1 kişinin canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı tespit edildi. Kayı Devlet Avlağı Kanderesi mevkiinde kaçak av için kullanılan kafese ve canlı mühre olarak kullanılan kekliklere el konuldu. Ele geçirilen keklikler gerekli kontrollerin ardından doaya salındı. Mühre ve kafeslerin sahibine kara avcılığına muhalefet suçundan 3 bin 304 lira ceza uygulandı.
Yaban hayatına zarar veren kişi ya da kişileri görenlerin jandarma veya şube müdürlüğüne ihbar etmeleri istendi.

FOTOĞRAFLI

Kaçak keklik avcısına 3 bin 304 lira ceza

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdiSosyal medyadan müstehcen video paylaşan şüpheliyi, halısı ele verdi
Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulduYaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Ankara'da terör operasyonu! Yabancı uyruklu 17 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Tamamı yabancı uyruklu! Yakalandılar

Ataşehir'de feci kaza! 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

Ataşehir'de feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.