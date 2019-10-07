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Kaçak kesilen 4 ton meşe satılamadan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

Tokat’ta ormanlık araziden kaçak meşe odunu kesip sattığı tespit edilen şahıs Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tokat il merkezine bağlı Eskiköy köyünde, ormanlık alanda kaçak odun kesimi yapıldığı ve satıldığı bilgisine ulaştı.

Tokat’ta ormanlık araziden kaçak meşe odunu kesip sattığı tespit edilen şahıs Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tokat il merkezine bağlı Eskiköy köyünde, ormanlık alanda kaçak odun kesimi yapıldığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 1 şüpheli şahsın kaçak orman emvali kestiği ve sattığını tespit etti. Şüpheli şahsın evine düzenlenen operasyon sonrasında yapılan aramada kaçak kesildiği tespit edilen 4 ton meşe ağacı ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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