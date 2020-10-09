Kaçak kesilen domuzların iç organları ormanda bulundu, muhtar isyan etti

Manavgat ilçesinde kaçak kesim yapıldığı tahmin edilen domuzlara ait iç organlar ve kelleler ormanlık alanda bulundu.

Yeniköy Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, Yeniköy Kepez mevkiindeki ormanlık alanda poşetler içerisinde atılan atıkların köpek ve yabani hayvanlar tarafından parçalandığını söyledi. Kaçak kesimin Manavgat Yeniköy ve Şişeler mahallesi arasında bulunan Hayıtlıgür Deresi kenarında 7 yıldır faaliyetlerini sürdüren domuz çiftliği tarafından yapıldığını iddia etti.

Domuz çiftliğinde kaçak olarak kesimi yapıldığı ileri sürülen domuzların iç organları, kelleleri ve diğer atıklarının çöp poşetlerine konulmak suretiyle ormana atıldığı belirlendi. Ormandan yayılan koku üzerine domuz çiftliğine 500 metre uzaklıktaki Kepez Kuzgun Deresi mevkiinden gelen Yeniköy Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Çiftlikte kaçak kesim yapıldığı yönünde defalarca şikayette bulunduklarını, geçtiğimiz günlerde domuzların ekili alanlara zarar verdiği için jandarmaya şikayette bulunduklarını belirten Kavuklu, "7 yıldır domuz çiftliğini buradan kaldıramadık. Geçen hafta kaçak kesim yapıldığı yönünde şikayette bulunduk. Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri kesimlerin kendi bilgileri dahilinde yapıldığını söyledi. Şimdi gelip burayı görmelerini istiyorum. Kaçak kesimin belgesi burada. Kesilerek satılan domuzların iç organları ve diğer pislikleri ormana atılmış. Köpek ve yabani hayvanlar poşetleri parçalamış. Kokudan bölgeye yaklaşılamıyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.

