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Kaçak kömür ocağına elektrik bağlarken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 21:30 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta kaçak maden ocağına elektrik bağlayan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi’ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi.

Kaçak kömür ocağına elektrik bağlarken hayatını kaybetti

Zonguldak’ta kaçak maden ocağına elektrik bağlayan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi’ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Eser (28) maden ocağının içerisine elektrik bağladığı esnada akıma kapılarak yaralandı. Ocakta çalışan arkadaşı tarafından özel araç ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Eser, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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