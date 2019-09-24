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Kaçak kömür uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

İnegöl Kömürcüler Odası Başkanı Ziya Turan, yasak olmasına rağmen farklı yollarla ilçeye sokulan Tunçbilek kömürüne karşı tedbir alınmasını istedi.İnegöl Kömürcüler Odası Başkanı Ziya Turan, “İnegöl’ümüzün kömür ihtiyacını karşılamak için mahrıkatçı arkadaşlarım depolarına kömür getirdiler, fakat doların yükselmesinden dolayı ithal kömürde bir yükseklik söz konusu.

Kaçak kömür uyarısı

İnegöl Kömürcüler Odası Başkanı Ziya Turan, yasak olmasına rağmen farklı yollarla ilçeye sokulan Tunçbilek kömürüne karşı tedbir alınmasını istedi.
İnegöl Kömürcüler Odası Başkanı Ziya Turan, “İnegöl’ümüzün kömür ihtiyacını karşılamak için mahrıkatçı arkadaşlarım depolarına kömür getirdiler, fakat doların yükselmesinden dolayı ithal kömürde bir yükseklik söz konusu. 1400-1500 TL arasında ithalin cevizi gidiyor, 1500-1600 liraya kadar da portakalı gidecek. Bugünkü kurda fiyatlar böyle. İnegöl’den bir ricam var, yerli Soma Kısrakdere kömürüne talep göstersinler. Yerli kömürümüzün kalorisi 4500-5000 arasındadır. Kükürt oranı 1,5´tur. Bu Türkiye genelindeki en güzel kükürt oranına sahip olan kömürdür. Tunçbilek kömüründe kükürt oranı yüksek, bunu engelleyemedik, üzerine gidiyoruz. İnegöl’de hava kirliliğimiz çok. Belediyeden, jandarmadan, polisten Tunçbilek yolunu kontrole alıp birkaç arabayı bağlamalarını istiyoruz. Bu şekilde kaçağı ve haksızlığı önlemiş oluruz. Yetkilileri uyarıyoruz ama ne yazık ki yıllardır bunu söylememize rağmen kaçak kömür yine İnegöl’e giriyor ve havamızı kirletiyor. Fiyatların yarı yarıya fark etmesi vatandaşı cezbediyor. Benim gibi esnafa Tunçbilek kömürü yasak, ama ne yazık ki fabrikaya, işyerine veya evine bir şekilde getiriyorlar. Tunçbilek, Tavşanlı ve Domaniç´ten İnegöl’e kömür getirenler rahat rahat bunu yakıyorlar. Önlememiz lazım. İnegöl bizim, çocuklarımızın temiz havaya ihtiyacı var. Bir şekilde önlememiz lazım” dedi.
Fiyatların dolar üzerinden verildiğini belirten Turan, “Fiyat her gün değişiyor. TL olarak verdiğimizde sürekli fiyatlar oynadı, 3-4 gündür dolar üzerinden fiyat veriyoruz. 235 dolar diyoruz. Diğer türlü her gün fiyatı değiştirmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.
Vatandaşların artık eskisi kadar tonajla kömür alamadığını belirten Turan, “Parayı bağlayamıyorlar. 500-750 kilo kadar alabiliyorlar. Şu ana kadar bir kıpırtı da yok. En fazla 5-6 kişiye kömür verebildik. Onlar da yıllardır alışkanlığı olan, kışlığını kıyıya koyan vatandaşlarımızdır. Burada ekseri kar yağmadan kimse kömüre, oduna bakmıyor” ifadelerini kullandı.

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