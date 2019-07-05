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Kaçak kontrolü yapılmasını istemeyen köylüler Dicle Elektrik ekibine saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

Sorumluluk bölgesindeki yaklaşık bir milyon 800 bin müşterisine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek adına yatırımlarının yanında sahada kaçakla mücadele de eden Dicle Elektrik ekipleri, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde önce engellendi, ardından saldırıya uğradı.

Kaçak kontrolü yapılmasını istemeyen köylüler Dicle Elektrik ekibine saldırdı

Sorumluluk bölgesindeki yaklaşık bir milyon 800 bin müşterisine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek adına yatırımlarının yanında sahada kaçakla mücadele de eden Dicle Elektrik ekipleri, Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde önce engellendi, ardından saldırıya uğradı. Saldırıyı jandarmalar, ancak havaya ateş açarak engelleyebildi.
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, yaz aylarında tarımsal sulamanın yanında klimalar nedeniyle artan kayıt dışı tüketimi engellemek için saha denetimlerini aksatmadan sürdürüyor. Bu amaçla enerji kayıpları birimi tarafından oluşturulan mobil ekipler, il ve ilçe merkezlerinin yanında gitmedik köy ve mezra bırakmıyor. Mobil ekipler, bu sabah kaçak kontrolü yapmak üzere Kurtalan ilçesine bağlı birçok köy gibi Siirt’in Kurtalan ilçesi Toytepe köyüne de gitti.

Jandarma havaya ateş açtı
Toplam 18 abonesi bulunan ancak normal tüketimin neredeyse 5 katı elektrik enerjisi tüketen köye giden ekipler, jandarmanın aldığı önlemler arasında kontrole başlayacakken köylülerden bazıları önce sözlü olarak sataşıp, görevlilere küfretmeye başladı. Ardından da Dicle Elektrik ekiplerine tekme ve yumruklu saldırılar başladı. Bir anda ortalık karışınca jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için havaya çok sayıda ateş açmak zorunda kaldı. Ekipteki görevlileri saldırganların elinden güçlükle alan jandarmanın çabasına rağmen saldırıların ardı arkası kesilmedi. Bunun üzerine kaçak kontrolü ileriki bir zamanda yapılmak üzere ertelendi.

Soruşturma başlatıldı
Dicle Elektrik ekipleri jandarmanın nezaretinde köyden ayrıldı. Bu arada, saldırılar sırasında darp edilen bir görevli, başvurduğu sağlık merkezinden 2 gün ‘çalışamaz’ raporu aldı. Güvenlik birimleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaçak kontrolü yapılmasını istemeyen köylüler Dicle Elektrik ekibine saldırdı

Kaçak kontrolü yapılmasını istemeyen köylüler Dicle Elektrik ekibine saldırdı

Kaçak kontrolü yapılmasını istemeyen köylüler Dicle Elektrik ekibine saldırdı

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