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Kaçak kulübesi yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1’i zabıta 3 yaralı

12.02.2021 20:32 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde kaçak kulübesi yıkılan kadın, pompalı tüfekle park halindeki araçlara ardından belediye binasına ve bir kıraathaneye rastgele ateş açtı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaçak kulübesi yıkılan kadın, pompalı tüfekle park halindeki araçlara ardından belediye binasına ve bir kıraathaneye rastgele ateş açtı. Olayda 1’i zabıta 3 kişi yaralandı. Motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından yakalandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Alanya’nın Avsallar Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında başladı. Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ö.T. (40) isimli kadının kaldığı kulübe, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. İddiaya göre, kulübesinin yıkıldığına öfkelenen kadın, kendisini şikayet ettiğini düşündüğü park halindeki kişilerin araçlarına pompalı tüfekle art arda ateş açtı. O sırada oradan bulunan ve saçmanın hedefi olan A.Y. (49) ve M.Ü. yaralandı.

Belediye binasını pompalı tüfekle bastı, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2’inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce işyeri açma ruhsat bürosuna ateş eden Ö.T. ardından zabıta odasına yöneldi. Silah seslerini duyup durumu fark ederek 2’inci katın penceresinden atlayan 1 zabıta memuru yaralanırken, kadın olay yerinden motosikletine tekrar binip hızla uzaklaştı. Kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Durumu ağır bir kişi Antalya’ya sevk edildi
Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların 2’sinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan A.Y. ise Antalya’ya sevk edildi.

Sıkıştırılarak yakalandı
Kaçan şüpheli kadın bir süre Okurcallar Mahallesi’ndeki bir oto tamirhanesine de ateş açtığının ihbarını alan jandarma ekiplerini harekete geçti. Motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından sıkıştırılarak yakalandı. Olayda kullandığı pompalı tüfek ve üzerinde çıkan 2 bıçakla gözaltına alınan Ö.T.’nin karakoldaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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