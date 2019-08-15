Kaçak kurbağa avcılarına suçüstü

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde jandarmanın yaptığı kaçak kurbağa avı operasyonunda 150 kilogram kurbağa ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheliye toplam 8 bin 175 TL para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre Gündoğmuş’a bağlı Eğri göl ve Çakallar Yaylası’nda bazı şahısların kurbağa topladıkları yolunda bilgi alan Gündoğmuş İlçe Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, gece operasyon yaptı. Jandarma, file, bidon ve seyyar ışıklarla kurbağa toplayan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli şahıslar Hatay’dan kurbağa toplamak için geldiklerini ve topladıkları kurbağaları Adana’da bir firmaya sattıklarını söylediler. Jandarma ekipleri, şahısların toplamış olduğu 150 kilogram dolayındaki kurbağayı doğal yaşam ortamı olan gölete geri bıraktı. Yasak olmasına rağmen kurbağa topladıkları belirlenen H.Y., Ş.Y., S.Y., Ö.F.Y. ve V.B. isimli şahıslara 1380 sayılı su ürünleri kanunun 23/b kanun maddesi ve 36/H ceza maddesi ile su ürünü yönetmeliğinin 16/14 maddesi uyarınca ayrı ayrı 1635 TL olmak üzere toplamda 8175 TL idari para cezası uygulandı.



