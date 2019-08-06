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'Kaçak kurban kesim yerlerinden uzak durun' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

ANTALYA Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı'nda kaçak kesim yapılan yerlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Kurban etindeki bir bakteri veya ciğerindeki bir leke, insan vücuduna farklı mikropların girmesine neden olabilir.

'Kaçak kurban kesim yerlerinden uzak durun' uyarısı

İbrahim LALELİ- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı'nda kaçak kesim yapılan yerlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Kurban etindeki bir bakteri veya ciğerindeki bir leke, insan vücuduna farklı mikropların girmesine neden olabilir. Bu nedenle kesimler uzmanlar eşliğinde yapılmalı" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET Organize Sanayi Et Entegre Tesisi'nin işletmesini yapan Antalya Kasaplar Odası, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, 4 veteriner gözetiminde 45 personelin görev yapacağı kurban bayramında, binin üzerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesmeyi hedeflediklerini söyledi.
Kurban kesiminin kurallara uygun, uzmanlar gözetiminde yapılmasını tavsiye eden Yardımcı, hijyenik kesim, düzgün paketleme ve muhafaza konusundaki uyarılarını yineleyerek, kaçak kurban kesilen yerlerden uzak durulması gerektiğini kaydetti. Yardımcı, vatandaşların belediyeler tarafından kurulan kesim merkezlerinin yanı sıra, ANET Organize Sanayi Et Entegre Tesisi'ne gelerek kurbanlarını kestirebileceğini aktardı.
Bu yıl da kurban bayramında vatandaşlara ücretsiz kesim imkanı sunacaklarını hatırlatan Yardımcı, "Burası Türkiye'de örnek bir işletme. ANET Organize Sanayi Et Entegre Tesisi'nin sahibi büyükşehir belediyesi. Biz kasaplar odası olarak işletiyoruz. Burada oluşturduğumuz iş şeması kapsamında 4 veterinerimiz kesilecek hayvanı girişte, kesim aşamasında ve soğutma sonrası sağlık kontrollerini yapıyor. Bu insan sağlığı için çok önemli bir ayrıntı. Bir hayvan etinde 100'ün üzerinde hastalığın mikrobu olabilir" dedi.
Kaçak kesim yapılan yerlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Osman Yardımcı, şöyle konuştu:
"Kurban bayramı dini vecibelerimizden birisi. Fakat kurbanı kesmekle iş bitmiyor. Kesilen kurban etlerini vatandaşlarımız yiyor. Etin içindeki bir bakteri veya ciğerindeki bir leke, insan vücuduna farklı mikropların girmesine neden olabilir. Bu nedenle kontrollü kesimler uzmanlar eşliğinde yapılmalı. Aynı zamanda acemi ve işin ehli olmayanlar tarafından yapılan kesimlerde çok zayiat oluyor. Vatandaşlarımız illa ki ilk gün kurbanını kesmek için çaba harcamasın, 4 gün var. Gelsinler, biz en hijyenik şartta, en uygun şekilde kurbanlarını keselim ve kendilerine verelim. Gönül rahatlığıyla hem ihtiyaç sahiplerine dağıtsın, hem de kendileri yesinler."

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'Kaçak kurban kesim yerlerinden uzak durun' uyarısı'Kaçak kurban kesim yerlerinden uzak durun' uyarısı'Kaçak kurban kesim yerlerinden uzak durun' uyarısı'Kaçak kurban kesim yerlerinden uzak durun' uyarısı

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